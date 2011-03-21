Дизайнер в офис

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем дизайнера для работы в офисе.

Компания занимается созданием и продвижением сайтов, существует 7 лет.

Зарплата по итогам собеседования, 30-45 тыс руб/мес. в зависимости от квалификации.

Важно - умение оптимально решить задачу в поставленные сроки, пунктуальность.

Приветствуется - коммуникабельность и талант работы в коллективе.

От себя обещаем - отличное настроение, интересные проекты и хорошую атмосферу.

971 75 75, [email protected]

Удаленное сотрудничество не интересует.

С уважением, Марина

13 лет назад
suvorova_marina
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер (удаленная работа)

    $700

    Для ребрендинга существующего и разработки новых собственных интернет проектов требуется веб дизайнер. Возможно официальное трудоустройство (налоги, запись в трудовой, контракт) для проживающего в России и Соцпакет! Стабильная зарплата на банковскую карту. Удаленное рабочее место (взаимодействие с командой ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер в офис, г. Симферополь

    Требуется опытный дизайнер сайтов для работы в офисе г. Симферополь. Идеальное знание растровых и векторных программ, умение рисовать от руки. Флэш-анимация. Работа 5 дней в неделю с 9 до 18. Уровень работ должен быть не ниже: www.web-dream.com.ua Зарплата 5000 ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер

    Нужен веб-дизайнер, высокая оплата. Оставляйте свои контакты (почту, icq). Со всеми свяжусь.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнеры

    Веб-дизайн компания, которая специализируется в предоставлении эффективных веб-служб в Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, в Соединенных Штатах и ​​в округе Ланкашир в Великобритании, ищет партнеров, которые заинтересованы в долгосрочном, плодотворном сотрудничестве. Рынки ,в которые наша компания ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    Требуется Дизайнер Веб-Сайтов. На три новых проекта, и один доработать Обязательная первая встреча в офисе заказника. Возможна работа на дому с отчетом в офисе. Или в Офисе заказчика м. Тульская. Оплата ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-студии требуется дизайнер на удаленную работу

    Приглашаем в веб-студию дизайнера на удаленную работу. Наш сайт www.webmaster31.ru. Присылайте свои предложения на наш электронный ящик [email protected]. В ближайшее время мы рассмотрим наиболее интересные из них и свяжемся с Вами. Укажите примеры работ (если ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер на удаленную работу

    Требуется веб-дизайнер на удаленную работу Веб-студии из г.Чебоксары на постоянную УДАЛЕННУЮ работу требуется веб-дизайнер. Требования: - опыт работы, - ответственность, - наличие портфолио, - творческое мышление Функции: - дизайн сайтов - разработка логотипов - разработка фирменного стиля Условия работы: - работа удаленно, - оплата сразу после ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер на постоянное сотрудничество

    Нужен дизайнер на выполнение разовых проектов. По мере возможности нахожу клиентов для создания сайтов. Доход по палам. Сейчас уже есть один заказчик и нужно будет сделать дизайн для сайта компании занимающейся недвижимостью (за этот сайт ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад