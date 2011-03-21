Дизайнер в офис

Для ребрендинга существующего и разработки новых собственных интернет проектов требуется веб дизайнер. Возможно официальное трудоустройство (налоги, запись в трудовой, контракт) для проживающего в России и Соцпакет! Стабильная зарплата на банковскую карту. Удаленное рабочее место (взаимодействие с командой ...
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Ищем дизайнера для работы в офисе.
Компания занимается созданием и продвижением сайтов, существует 7 лет.
Зарплата по итогам собеседования, 30-45 тыс руб/мес. в зависимости от квалификации.
Важно - умение оптимально решить задачу в поставленные сроки, пунктуальность.
Приветствуется - коммуникабельность и талант работы в коллективе.
От себя обещаем - отличное настроение, интересные проекты и хорошую атмосферу.
971 75 75, [email protected]
Удаленное сотрудничество не интересует.
С уважением, Марина
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