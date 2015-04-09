Создание и продвижение сайтов. Программист, руководитель проектов.

Обещаю очень человечный подход к Вашим задачам, дорогие клиенты! Работаю в этой сфере 10 лет, являюсь программистом и руководителем проектов, имею глубокий опыт в копирайтинге и отличные навыки сотрудничества с дизайнерами. Специализируюсь в разработке сайтов преимущественно на 1С-Битрикс ( работаю активно с этой CMS c 2011 года).

Главная задача при разработке и продвижении сайтов - повышение конверсии веб-ресурсов. Ведь удержать всех посетителей, мотивировать их к покупке товаров и услуг - это важнее и сложнее , чем просто сделать красивый сайт и привлечь туда поисковый трафик.