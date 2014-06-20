mt_3000

Евгений mt_3000

 
46 летРоссия/Кемерово
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Joomla Seo Web Мастер

Большой опыт создания сайтов на joomla.  Свободного времени 24/7

JoomlaСайт на Joomla
Отзывы заказчиков
espritco
Дмитрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация шаблона. Сайт Joomla/JBZoo.
Работа выполнена быстро и качественно. Отличный исполнитель. Рекомендуемую!
Хороший заказчик! Честный, приятно иметь дело. Рекомендую! Всё объясняет понятно, четко и доступно. Оплата вовремя. Спасибо, всегда буду рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
suvorova_marina
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта
Оставляю самый-самый положительный отзыв! Евгений - очень ответственный, порядочный, внимательный и пунктуальный исполнитель. Ему можно полностью доверять, даже проверять ничего не надо - он сам все проверяет, причем очень качественно и обстоятельно. Я надеюсь, что мы еще проработаем вместе долго, много и успешно.
Хороший заказчик! Честный, приятно иметь дело. Рекомендую! Всё объясняет понятно, четко и доступно. Оплата вовремя. Спасибо, всегда буду рад сотрудничеству!
Ответный отзыв