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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Отличный исполнитель. Рекомендуемую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Честный, приятно иметь дело. Рекомендую! Всё объясняет понятно, четко и доступно. Оплата вовремя. Спасибо, всегда буду рад сотрудничеству!
$200
10 баллов
10 лет назад
Оставляю самый-самый положительный отзыв! Евгений - очень ответственный, порядочный, внимательный и пунктуальный исполнитель. Ему можно полностью доверять, даже проверять ничего не надо - он сам все проверяет, причем очень качественно и обстоятельно. Я надеюсь, что мы еще проработаем вместе долго, много и успешно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Честный, приятно иметь дело. Рекомендую! Всё объясняет понятно, четко и доступно. Оплата вовремя. Спасибо, всегда буду рад сотрудничеству!