Оставляю самый-самый положительный отзыв! Евгений - очень ответственный, порядочный, внимательный и пунктуальный исполнитель. Ему можно полностью доверять, даже проверять ничего не надо - он сам все проверяет, причем очень качественно и обстоятельно. Я надеюсь, что мы еще проработаем вместе долго, много и успешно.