Для ребрендинга существующего и разработки новых собственных интернет проектов требуется веб дизайнер. Возможно официальное трудоустройство (налоги, запись в трудовой, контракт) для проживающего в России и Соцпакет! Стабильная зарплата на банковскую карту. Удаленное рабочее место (взаимодействие с командой ...
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Крупному интернет-магазину (проект KupiVIP.ru) требуется Web дизайнер
Обязанности:
- Дизайн сайтов с нуля и по брендбукам;
Требования:
- Обязательное знание web-design
- Понимание HTML, CSS, и того, как дизайн будет впоследствии верстаться;
- Понимание принципов Usability интернет ресурсов;
- Умение переключаться с проекта на проект и вести их одновременно;
- Знание основ маркетинга.
Требования:
- Обязательное знание web-design
- Понимание HTML, CSS, и того, как дизайн будет впоследствии верстаться;
- Понимание принципов Usability интернет ресурсов;
- Умение переключаться с проекта на проект и вести их одновременно;
- Знание основ маркетинга.
От Вас: интересное портфолио, креативность, стремление познавать новое.
Условия:
- Место работы: офис ст. м. Курская/Бауманская/Пл. Ильича
- График работы: 5/2
- Заработная плата "белая"
- Соц. пакет согласно ТК РФ (спорт, корпоративный транспорт от ст.м. Курская, скидки на брендовый товар)
- Работа в молодом и дружном коллективе
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