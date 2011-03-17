Крупному интернет-магазину (проект KupiVIP.ru) требуется Web дизайнер

Обязанности:

- Дизайн сайтов с нуля и по брендбукам;

Требования:

- Обязательное знание web-design

- Понимание HTML, CSS, и того, как дизайн будет впоследствии верстаться;

- Понимание принципов Usability интернет ресурсов;

- Умение переключаться с проекта на проект и вести их одновременно;

- Знание основ маркетинга.

Требования:

- Обязательное знание web-design

- Понимание HTML, CSS, и того, как дизайн будет впоследствии верстаться;

- Понимание принципов Usability интернет ресурсов;

- Умение переключаться с проекта на проект и вести их одновременно;

- Знание основ маркетинга.

От Вас: интересное портфолио, креативность, стремление познавать новое.

Условия:

- Место работы: офис ст. м. Курская/Бауманская/Пл. Ильича

- График работы: 5/2

- Заработная плата "белая"

- Соц. пакет согласно ТК РФ (спорт, корпоративный транспорт от ст.м. Курская, скидки на брендовый товар)

- Работа в молодом и дружном коллективе