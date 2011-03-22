Срочно! Ответственный дизайнер!

Срочно!

Нужен ответственный и грамотный дизайнер, который будет постоянно на связи.

Связь в icq - с 9 до вечера.

Портфолио обязательно!

Быстрый дизайн сайтов (2-3 проекта в неделю). Бюджет - до 500$ за каждую работу.

Первый проект - выполнить сегодня же.