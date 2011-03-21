Веб-дизайнер на полставки в офис, Москва

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Компания-разработчик веб-систем ищет веб-дизайнера для постоянной работы в офисе.

Условия:

• Занятость 20 часов в неделю, гибкий график.

• Оплата: оклад (обсуждается по итогам собеседования) + оплата сверхурочных

• Оформление по ТК РФ

• Офис 5 мин от м. Китай-Город

• Молодой коллектив

• Профессиональный рост

• Подробней о компании www.pagemaster.ru

Основные обязанности:

1. Создание дизайна сайта с нуля на основе брифа и ТЗ

2. Разработка макетов внутренних страниц на основе макета главной страницы по ТЗ

3. Корректировка / доработка готовых макетов

4. Другое: иконки, баннеры и т.д.

Требования:

• Наличие хотя бы одного веб-сайта в вашем портфолио

• PhotoStop, Illustrator – беглые знания обязательны

• Необходимые качества: внимательность, аккуратность, чувство стиля

Как попасть на собеседование:

• Прислать резюме и портфолио на адрес [email protected]

• Тема письма "Дизайнер"

• Не забыть указать контактный номер телефона

13 лет назад
pagemaster_ru
Вероника 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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