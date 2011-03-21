Веб-дизайнер на полставки в офис, Москва

Для свежих /креативных и профессиональных web-дизайнеров . Предлагаем работу в команде где нацеленность на результат и с удовольствием в процессе, готовность и желание постоянно развиваться, умение работать в команде и объяснить свои гениальные идеи наша ...
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Компания-разработчик веб-систем ищет веб-дизайнера для постоянной работы в офисе.
Условия:
• Занятость 20 часов в неделю, гибкий график.
• Оплата: оклад (обсуждается по итогам собеседования) + оплата сверхурочных
• Оформление по ТК РФ
• Офис 5 мин от м. Китай-Город
• Молодой коллектив
• Профессиональный рост
• Подробней о компании www.pagemaster.ru
Основные обязанности:
1. Создание дизайна сайта с нуля на основе брифа и ТЗ
2. Разработка макетов внутренних страниц на основе макета главной страницы по ТЗ
3. Корректировка / доработка готовых макетов
4. Другое: иконки, баннеры и т.д.
Требования:
• Наличие хотя бы одного веб-сайта в вашем портфолио
• PhotoStop, Illustrator – беглые знания обязательны
• Необходимые качества: внимательность, аккуратность, чувство стиля
Как попасть на собеседование:
• Прислать резюме и портфолио на адрес [email protected]
• Тема письма "Дизайнер"
• Не забыть указать контактный номер телефона
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