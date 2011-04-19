Проектировщик пользовательского интерфейса

Крупная компания приглашает на постоянную работу в офисе опытных веб-дизайнеров/проектировщиков пользовательского интерфейса.

Требования к кандидатам: опыт работы по разработке интерфейсов или веб-сайтов не менее 2 лет, опыт разработки прикладных веб-приложений, знание инструментов Adobe CS (Fireworks, PhotoShop, Illustrator, InDesign), Fireworks, MS Visio, опыт прототипирования, работы с: HTML/XHTML/CSS, JavaScript (jQuery, YUI, EXT).

Основные обязанности: разработка пользовательского интерфейса, дизайна, прототипирование.

Мы предлагаем постоянную работу в дружном, молодом коллективе, в стабильной компании, в современном и оборудованным всем необходимым офисе. Зарплата определяется по результатам собеседования и зависит от уровня специалиста.