Веб дизайнер в офис, Симферополь

Требуется веб дизайнер адекватный, способный воспринимать аргументированную критику.

На $600-$800 в зависимости от уровня на пробный период. Потом по результатам пробного периода.

Обязательно наличие портфолио, свидетельствующего о хороших навыках, понимании юзабилити интерфейсов и функциональности дизайна в общем.

Имейл для контакта: [email protected]