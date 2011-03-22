Ищем веб-программиста

Требуется веб дизайнер адекватный, способный воспринимать аргументированную критику. На $600-$800 в зависимости от уровня на пробный период. Потом по результатам пробного периода. Обязательно наличие портфолио, свидетельствующего о хороших навыках, понимании юзабилити интерфейсов и функциональности дизайна ...
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Ищем дизайнера для нашей команды по работе с шаблонами на сайте .
-Нужны знания PHP,HTML,JavaScript
-эти навыки хотя бы должны быть базовыми .
Желательно девушку(женщина)
Либо парней старше 29+
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