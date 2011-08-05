Крупная компания приглашает на постоянную работу в офисе опытных веб-дизайнеров/проектировщиков пользовательского интерфейса. Требования к кандидатам: опыт работы по разработке интерфейсов или веб-сайтов не менее 2 лет, опыт разработки прикладных веб-приложений, знание инструментов Adobe CS (Fireworks, PhotoShop, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянной, удаленной работы требуется дизайнер – растровик. Основная работа – дизайн сайтов, иногда обработка фотографий, иногда отрисовка интерфейсной части сайтов и др. (схем проездов, тизеров и др.).
Основное требование:
опыт (ссылка на портфолио). Человек знающий что такое бизнес линч и ководство Лебедева. Человек знакомый с работами Алексея Попова. Человек юзающий http://techdesigner.ru/. Читающий умные книги по дизайну, типографике и др.
100% фрилансер (не подрабатывающий офисный работник, не начинающий студент)
скайп связь (голосом)
моб. тел.
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