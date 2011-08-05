Для постоянной, удаленной работы требуется дизайнер – растровик. Основная работа – дизайн сайтов, иногда обработка фотографий, иногда отрисовка интерфейсной части сайтов и др. (схем проездов, тизеров и др.).

Основное требование:

опыт (ссылка на портфолио). Человек знающий что такое бизнес линч и ководство Лебедева. Человек знакомый с работами Алексея Попова. Человек юзающий http://techdesigner.ru/. Читающий умные книги по дизайну, типографике и др.

100% фрилансер (не подрабатывающий офисный работник, не начинающий студент)

скайп связь (голосом)

моб. тел.