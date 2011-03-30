Требуется дизайнер сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок259 просмотров
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Веб-студия ищет специалистов в молодую развивающуюся команду на удаленную работу. Основными направлениями которой являются: создание сайтов, оптимизация, продвижение, сопровождение и тех.обслуживание.

Требования к специалисту по дизайну сайтов (фирменный стиль/лого)

- Креативность мышления.

- Отличное владение Photoshop, Illustrator, Flash, Corel.

- Понимание основ юзабилити сайтов.

- Наличие портфолио.

- Опыт разработки фирменного стиля.

Приветствуется

- Знание html и css.

- Опыт создания дизайна сайтов с CMS.

- Понимание возможностей JavaScript.

- Представление о внутренних факторах сайта, влияющих на продвижение в поисковых системах.

Обязанности

- Разработка дизайна сайтов.

- Разработка swf и gif-баннеров, флеш-роликов.

- Разработка деталей интерфейса CMS в рамках существующего стиля.

- Разработка оригинал-макетов полиграфических материалов.

Персональные требования

- Умение работать в команде, коммуникабельность.

- Умение обращать внимание на мелочи, исполнительность и трудолюбивость.

- Стрессоустойчивость : )

Убедительная просьба не писать в предложениях: "готов сотрудничать!", а хотя бы коротко рассказать о себе. Рассмотрим все варианты, обсудим детали. Приветствуется проживание в Уральском федеральном округе (Дальневосточный ФО не рассматриваем)

Обязательно примеры готовых работ, при отсутствии их в профиле – высылаем на [email protected] , не забыв оставить ссылку на свой профиль. Веб-студии не рассматриваются.

13 лет назад
nevskiy_a
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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