Требуется web-дизайнер на постоянку (удаленно)

В нашу веб-студию требуется дизайнер главных страниц сайтов и порталов.

По сути арт-директор.

Его задача: по утвержденному тех.макету – отрисовать концепт-идею – главную страницу сайта.

А также это разработка, утверждение других фирменных образов – компании – к примеру, ком.предложений и прочее...

График работы с 10-00 до 20-00, требования – опыт работы дизайнером от 2-3 лет, скорость работы – главная страница сайта не более 1-2 дней на первую версию. Будем оценивать качество портфолио.

ЗП на испыт. срок 800у.е., дальше посмотрим... – жду ваши 3 лучшие работы на [email protected]

Начинать работать нужно немедленно!