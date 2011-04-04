Требуется дизайнер сайтов

Задача: быть дизайнером. Требования: - знание хотя бы основ типографики; - хоть какое-то представление об юзабилити и проектировании интерфейсов; - непреодолимое желание делать удобные сайты и приложения; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный дизайнер для выполнения стабильно поступающих заказов.
Мы готовы сотрудничать с дизайнером, который обязательно владеет:
— типографикой,
— навыками проектирования интерфейсов,
— умением добиваться достойного юзабилити, проектировать удобные сайты,
и при этом:
— готов с гордостью показать свои работы,
— умеет соблюдать сроки,
— умеет аргументированно отстаивать свою позицию,
— является творческим, креативным человеком.
Приветствуется также:
— умение разрабатывать графические элементы, от небольших иконок до серьезных логотипов,
— навыки дизайна полиграфической продукции,
— навыки коллажирования, для создания дизайна подобного, например, такому: http://alexey-popov.com/portfolio/web/war/
Мы, со своей стороны, гарантируем:
— своевременную оплату,
— участие в интересных и разноплановых проектах,
— уважительное отношение к мнению дизайнера,
— своевременную, детальную и понятную постановку задачи,
и всегда готовы к диалогу и обсуждению условий. Мы обещаем ответить всем, кто соответствует данным условиям и подаст нам заявки.
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