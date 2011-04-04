Требуется дизайнер сайтов

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок394 просмотра
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Требуется опытный дизайнер для выполнения стабильно поступающих заказов.

Мы готовы сотрудничать с дизайнером, который обязательно владеет:

— типографикой,

— навыками проектирования интерфейсов,

— умением добиваться достойного юзабилити, проектировать удобные сайты,

и при этом:

— готов с гордостью показать свои работы,

— умеет соблюдать сроки,

— умеет аргументированно отстаивать свою позицию,

— является творческим, креативным человеком.

Приветствуется также:

— умение разрабатывать графические элементы, от небольших иконок до серьезных логотипов,

— навыки дизайна полиграфической продукции,

— навыки коллажирования, для создания дизайна подобного, например, такому: http://alexey-popov.com/portfolio/web/war/

Мы, со своей стороны, гарантируем:

— своевременную оплату,

— участие в интересных и разноплановых проектах,

— уважительное отношение к мнению дизайнера,

— своевременную, детальную и понятную постановку задачи,

и всегда готовы к диалогу и обсуждению условий. Мы обещаем ответить всем, кто соответствует данным условиям и подаст нам заявки.

13 лет назад
Leemo_studio
Александр 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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