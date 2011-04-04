Дизайнер (сайты, интерфейсы), Пенза

$500
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки235 просмотров
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Задача: быть дизайнером.

Требования:

- знание хотя бы основ типографики;

- хоть какое-то представление об юзабилити и проектировании интерфейсов;

- непреодолимое желание делать удобные сайты и приложения;

- наличие портфолио минимум из 5 сайтов и(или) программных интерфейсов.

Приветствуются навыки разработки графических элементов (иконки, элементы стиля, элементы управления).

Огромным плюсом (в том числе и к зарплате) будет опыт в дизайне и пректировании интерфейсов мобильных приложений для ОС Android.

Кандидатов без портфолио по указанным направлениям мы рассмотреть не можем.

13 лет назад
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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