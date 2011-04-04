Дизайнер (сайты, интерфейсы), Пенза

Требуется дизайнер на сдельной основе. от 200 у.е. за дизайн главной + 5-6 доп страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: быть дизайнером.
Требования:
- знание хотя бы основ типографики;
- хоть какое-то представление об юзабилити и проектировании интерфейсов;
- непреодолимое желание делать удобные сайты и приложения;
- наличие портфолио минимум из 5 сайтов и(или) программных интерфейсов.
Приветствуются навыки разработки графических элементов (иконки, элементы стиля, элементы управления).
Огромным плюсом (в том числе и к зарплате) будет опыт в дизайне и пректировании интерфейсов мобильных приложений для ОС Android.
Кандидатов без портфолио по указанным направлениям мы рассмотреть не можем.
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