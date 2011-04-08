Веб-дизайнер интерфейсов интернет-магазина

Требуется профессиональный дизайнер интерфейса крупного интернет-магазина, с опытом работы от 5 лет в сфере проектирования, дизайна и юзабилити интернет-магазинов.

Человек требуется на проект (проектирование, дизайн, верстка) продолжительностью 3-4 месяца, с работой в офисе в г. Калининграде, полный рабочий день.

Оплата переезда и аренда квартиры для проживания – за счет работодателя.

Ведение нескольких проектов параллельно не допускается.

Оплата сдельная, размер оплаты и дополнительные условия обсуждаются с кандидатами.

Предварительный отбор кандидатов - по резюме и портфолио.