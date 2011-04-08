Веб-дизайнер интерфейсов интернет-магазина

Добрый день. Ищу дизайнера для сотрудничества. Компания Айтилайф http://itlife-studio.ru. Нагрузка 1-3 проекта в месяц. Порядок работы над проектом 1 неделя - разработка 2х концепций дизайна по блок-схеме (приложен пример) - доработка выбранного варианта 2 неделя - оформление вложенных страниц Оплата за ...
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Требуется профессиональный дизайнер интерфейса крупного интернет-магазина, с опытом работы от 5 лет в сфере проектирования, дизайна и юзабилити интернет-магазинов.
Человек требуется на проект (проектирование, дизайн, верстка) продолжительностью 3-4 месяца, с работой в офисе в г. Калининграде, полный рабочий день.
Оплата переезда и аренда квартиры для проживания – за счет работодателя.
Ведение нескольких проектов параллельно не допускается.
Оплата сдельная, размер оплаты и дополнительные условия обсуждаются с кандидатами.
Предварительный отбор кандидатов - по резюме и портфолио.
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