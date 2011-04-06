Нужен дизайнер на постоянное сотрудничество

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка580 просмотров
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Нужен дизайнер заказов будет может быть в месяц 1 может в месяц 21 общаться через skype или icq

выберу того у кого портфолио лучше

все что связано с дизайном

13 лет назад
rafolancer
Рафо 
57 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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