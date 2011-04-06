Нужен дизайнер на постоянное сотрудничество

Основные требования к кандидату: Опыт работы дизайнером web-сайтов, flash-дизайнером от 2-х лет* Опыт создания flash-баннеров * в отклике (резюме) на вакансию необходимо: - приложить портфолио работ (аттач или ссылку на работы); - указать над дизайном каких web-сайтов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер заказов будет может быть в месяц 1 может в месяц 21 общаться через skype или icq
выберу того у кого портфолио лучше
все что связано с дизайном
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