Ищется веб-дизайнер для сотрудничества

Добрый день.

Ищу дизайнера для сотрудничества. Компания Айтилайф http://itlife-studio.ru.

Нагрузка 1-3 проекта в месяц.

Порядок работы над проектом

1 неделя

- разработка 2х концепций дизайна по блок-схеме (приложен пример)

- доработка выбранного варианта

2 неделя

- оформление вложенных страниц

Оплата за проект + за время (На испытательном сроке время считается Вами, потом предполагается фиксированный оклад вместо времени)

За проект от 5000 руб. до 9000 руб. В зависимости от сложности...

За время - 1 час 100 руб.

Приветствуются знания flash.

Обязателен опыт вёрстки.

P.S.

Вакансия была переопубликована большинство уже имеющихся в ней заявок неактуальны, не стесняйтесь отписывайтесь.