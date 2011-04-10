Дизайнер/Верстальщик

Добрый день. Ищу дизайнера для сотрудничества. Компания Айтилайф http://itlife-studio.ru. Нагрузка 1-3 проекта в месяц. Порядок работы над проектом 1 неделя - разработка 2х концепций дизайна по блок-схеме (приложен пример) - доработка выбранного варианта 2 неделя - оформление вложенных страниц Оплата за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Опыт работы веб-дизайнером, веб-мастером, наличие успешно реализованных проектов по созданию сайтов;
Отличное знание растровой графики (Adobe Photoshop, либо возможные аналоги);
Наличие портфолио.
Высокая скорость работы, творческий подход и качество.
Опыт вёрстки;
Хорошее знание html;
Обязанности:
Создание дизайна для сайта;
HTML-верстка;
Условия:
Полная занятость. Сроки 20 дней.
Оплата договорная.
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