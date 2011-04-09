Веб-дизайнер - HTML-верстальщик в Москве

Добрый день. Ищу дизайнера для сотрудничества. Компания Айтилайф http://itlife-studio.ru. Нагрузка 1-3 проекта в месяц. Порядок работы над проектом 1 неделя - разработка 2х концепций дизайна по блок-схеме (приложен пример) - доработка выбранного варианта 2 неделя - оформление вложенных страниц Оплата за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен продуктивный веб-дизайнер и он же HTML-верстальщик. Работа в офисе в центре Москвы, м.Театральная. Коллектив - небольшая рекламная студия, дружелюбная интелигентная команда.
Что делать: дизайн и верстка сайтов, наполнение, обработка изображений, интеграция в нашу CMS (научим, нужно немного знать PHP).
Требования: компетентность (обязательно: html, css, photoshop, желательно: js, jquery, php), время 4-8ч в день, ответственность и внимание к мелочам, доброжелательность и желание помочь, портфолио.
Что будете иметь: оплата сдельная - выходит от 30 до 60 тыс.руб в мес. (в зависимости от объема выполненных работ); профессиональное обучение и поддержка с нашей стороны; комфортные условия работы и дружелюбный коллектив; рядом недорого и вкусно кормят.
Пожалуйста, напишите на e-mail [email protected] :
1. Ваш телефон в Москве (и время, когда удобно звонить), а также e-mail
2. Ссылка на портфолио, либо работы, в которых принимали участие и какое
3. Если есть - ссылки на электронные сертификаты и результаты тестов
4. Чем сейчас занимаетесь, и какой опыт в области сайтостроения
5. В связи с чем интересуетесь нашим предложением, и почему оно Вас заинтересовало.
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