Веб-дизайнер - HTML-верстальщик в Москве

Нужен продуктивный веб-дизайнер и он же HTML-верстальщик. Работа в офисе в центре Москвы, м.Театральная. Коллектив - небольшая рекламная студия, дружелюбная интелигентная команда.

Что делать: дизайн и верстка сайтов, наполнение, обработка изображений, интеграция в нашу CMS (научим, нужно немного знать PHP).

Требования: компетентность (обязательно: html, css, photoshop, желательно: js, jquery, php), время 4-8ч в день, ответственность и внимание к мелочам, доброжелательность и желание помочь, портфолио.

Что будете иметь: оплата сдельная - выходит от 30 до 60 тыс.руб в мес. (в зависимости от объема выполненных работ); профессиональное обучение и поддержка с нашей стороны; комфортные условия работы и дружелюбный коллектив; рядом недорого и вкусно кормят.

Пожалуйста, напишите на e-mail [email protected] :

1. Ваш телефон в Москве (и время, когда удобно звонить), а также e-mail

2. Ссылка на портфолио, либо работы, в которых принимали участие и какое

3. Если есть - ссылки на электронные сертификаты и результаты тестов

4. Чем сейчас занимаетесь, и какой опыт в области сайтостроения

5. В связи с чем интересуетесь нашим предложением, и почему оно Вас заинтересовало.