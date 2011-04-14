Дизайнер мобильных сайтов

Для постоянного сотрудничества требуется дизайнер.

Требуется:

— Опыт разработки дизайнов для мобильных сайтов.

В том числе версий мобильных сайтов под iPhone и Android

— Умение рисовать иконки.

— Умение верстать валидный для мобильных сайтов код.

Необходимо находиться на связи и быть доступным в течении часа в рабочее время с 10 до 19 по Москве.

Оплата попроектная.

Жду ваших работ, с указанием стоимости каждой из них.