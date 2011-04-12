Ищем web-дизайнера на постоянную удаленную работу

На постоянную удаленную работу требуется web-дизайнер с большим опытом работы.

Условия работы:

- доступность в skype (видео) не менее 8 часов в сутки, с 10.00 - 14.00 и далее с 15.00 -19.00, два выходных в неделю.

- оплата раз в месяц, за каждые 30-31 календарных дней, на электронный кошелек Я.Д.

- предоставление к одному проекту не менее двух концептов дизайна

- срок предоставления дизайна для каждого проекта не более 3-х дней

- работы много, не допускается отвлечение в рабочее время (при наличии незавершенных проектов) на сторонние проекты.

Требования к кандидату:

- опыт работы, опыт разработки дизайна под Drupal, Joomla.

- наличие художественного видения (разработка дизайна без ТЗ заказчика)

- знание основ web-программирования

- способность работать в команде.