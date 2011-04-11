Добрый день. Ищу дизайнера для сотрудничества. Компания Айтилайф http://itlife-studio.ru. Нагрузка 1-3 проекта в месяц. Порядок работы над проектом 1 неделя - разработка 2х концепций дизайна по блок-схеме (приложен пример) - доработка выбранного варианта 2 неделя - оформление вложенных страниц Оплата за ...
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Требуется веб - дизайнер в г. Днепропетровске.
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