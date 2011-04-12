Ищу дизайнера на фултайм, м. Белорусская

$1300
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок103 просмотра
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Фуллтайм, оформление по ТК РФ.

Зп: 40-45, испытательный срок 30-35. Длина испытательного срока 3 месяца.

По итогам собеседования вопрос оплаты и длительности испытательного срока может быть пересмотрен.

Задача:

– Полиграфия + Дизайн сайтов.

– Сопровождение сайта и проектов крупнейшей выставки в России и СНГ.

Требования:

– Желание работать на качество

– Умение понимать задачу и рисовать под задачу.

– Навык ведения заказов.

Коллектив молодой.

Большим плюсом будет умение верстать (html + css)

13 лет назад
glebmachine
Глеб 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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