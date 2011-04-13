Требуется web-дизайнер в компанию E-Time

WEB-студия АРТИКЛЬ приглашает на работу WEB–дизайнера. Требования: * Обязательно знание программ Adobe Photoshop, Corel Draw, * Обязательно наличие портфолио * Ответственность, обучаемость ...
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Требования:
— хорошее понимание юзабилити;
— умение анализировать;
— базовые знания типографики;
— понимание процессов верстки;
— навыки по обработке фото и коллажированию.
Обязанности:
Разработка сайтов (в основном крупные информационные порталы) элементов сайтов, презентаций. Коммерческие проекты.
Условия:
Заработная плата - по результатам интервью и просмотра портфолио.
Полная занятость, работа в офисе.
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