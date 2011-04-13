Требуется web-дизайнер в компанию E-Time

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Требования:

— хорошее понимание юзабилити;

— умение анализировать;

— базовые знания типографики;

— понимание процессов верстки;

— навыки по обработке фото и коллажированию.

Обязанности:

Разработка сайтов (в основном крупные информационные порталы) элементов сайтов, презентаций. Коммерческие проекты.

Условия:

Заработная плата - по результатам интервью и просмотра портфолио.

Полная занятость, работа в офисе.

13 лет назад
hgreg
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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