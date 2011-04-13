Cтудия АРТИКЛЬ приглашает на работу web–дизайнера.

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок290 просмотров
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WEB-студия АРТИКЛЬ приглашает на работу WEB–дизайнера.

Требования:

* Обязательно знание программ Adobe Photoshop, Corel Draw,

* Обязательно наличие портфолио

* Ответственность, обучаемость

* Желателен опыт работы.

* Образование: не законченное высшее по направлению дизайн

* Личные качества: креативность, чувство цвета, любовь к своей работе

* Желательно опыт работы в WEB-дизайне

* ГЛАВНОЕ – огромное желание получить практические навыки работы по профилю получаемого образования

Обязанности:

* Разработка дизайна сайтов, баннеров

* Создание дизайн – макетов

* Создание иллюстраций

* Умение быстро, качественно и в срок решать поставленные задачи

* Разработка иллюстраций на главную страницу сайтов шаблонов

Условия:

* Много разной и интересной работы

* Позитивная атмосфера, все условия для работы с комфортом и удовольствием

* Работа под руководством опытных специалистов

* Оплата сдельная по результатам работы

* Работа УДАЛЕННО, свободный график

* Возможно официальное трудоустройство

* Зарплата достойная Вас;

* Дружный коллектив

Условия работы:

1. Заработная плата: 15000-25000 руб.

2. Возможность работы удаленно.

3. Гибкий график, возможность совмещать работу с учебой (на старших курсах ВУЗа)

4. Для рассмотрения вашего резюме необходимо выполнить небольшое тестовое задание.

13 лет назад
daooflint
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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