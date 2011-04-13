Cтудия АРТИКЛЬ приглашает на работу web–дизайнера.

Найти шаблон для сайта продажи игровой валюты типа world of warcraft, lineage и т.п. Пример сайта по подобию wowgold.ru Если нужно рисовать - будет другой бюджет, но желательно найти готовое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
WEB-студия АРТИКЛЬ приглашает на работу WEB–дизайнера.
Требования:
* Обязательно знание программ Adobe Photoshop, Corel Draw,
* Обязательно наличие портфолио
* Ответственность, обучаемость
* Желателен опыт работы.
* Образование: не законченное высшее по направлению дизайн
* Личные качества: креативность, чувство цвета, любовь к своей работе
* Желательно опыт работы в WEB-дизайне
* ГЛАВНОЕ – огромное желание получить практические навыки работы по профилю получаемого образования
Обязанности:
* Разработка дизайна сайтов, баннеров
* Создание дизайн – макетов
* Создание иллюстраций
* Умение быстро, качественно и в срок решать поставленные задачи
* Разработка иллюстраций на главную страницу сайтов шаблонов
Условия:
* Много разной и интересной работы
* Позитивная атмосфера, все условия для работы с комфортом и удовольствием
* Работа под руководством опытных специалистов
* Оплата сдельная по результатам работы
* Работа УДАЛЕННО, свободный график
* Возможно официальное трудоустройство
* Зарплата достойная Вас;
* Дружный коллектив
Условия работы:
1. Заработная плата: 15000-25000 руб.
2. Возможность работы удаленно.
3. Гибкий график, возможность совмещать работу с учебой (на старших курсах ВУЗа)
4. Для рассмотрения вашего резюме необходимо выполнить небольшое тестовое задание.
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