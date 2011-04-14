Требуется хороший дизайнер в СПб

Приветствую, на удаленную работу требуется дизайнер хорошего уровня. С опытом работы, хорошим портфолио. Оплата попроектно Частичная занятость С меня четкое ТЗ и своевременная оплата, с Вас - отличный дизайн, ответственность, способность доводить работу до требуемого уровня. P.S: кандидатам буду давать тестовое ...
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Требуются прямые руки для отрисовки дизайна и всякого рода финтифлюшек под сайт. Тематика сайта: косметика и красота.
Требования:
профессиональные:
крутой Фотошоп, Корел
опыт оптимальной раскладки под верстку
опыт и видение дизайна и графики на сайт в стиле web 2.0
понятие о юзабилити
личные:
инициативность и креативность
целеустремленность
пунктуальность и порядочность
обязательно СПб
пол, вес, рост и вероисповедание не важен
Работа на постоянном стандартом графике, зарекомендован, проверен можем отпустить на свободный
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