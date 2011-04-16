Веб-дизайнер в стартап

Привет! Я ищу веб-дизайнера, который поможет мне сделать из интернет-проекта конфетку. Его задача — продумать и нарисовать недостающие части интерфейса, сделать их удобными.

Ключевое ожидание — это юзабилити, чистота и современность, а сложность состоит в том, что нужно придумать, как отображать и дать возможность просто работать с данными, модель которых достаточно сложна.

Пару слов о проекте: это стартап, он представляет из себя интернет-платформу для брейнсторминга и группового принятия решений, которую я разрабатываю. Сложный он внутри, а снаружи должен быть понятный и приятный. Если вы устали от запутанных интерфейсов, вам должно быть интересно. Проект тоже сам по себе интересный, у вас будет возможность в этом убедиться.

Работать я ожидаю, что вы будете около 20 часов в неделю, т.к. во-первых, у меня не хватит денег платить за фултайм, а во-вторых, вам лояльная загрузка тоже может быть удобна.

Оплачивать я буду время + результат, вот что это значит: нужно быть готовыми к тому, что с первого раза мы можем не получать результат, которым я останусь доволен и который можно будет использовать, и я буду просить переделывать. Иногда оказывается необходимым пройти несколько итераций, чтобы получить хороший интерфейс на выходе. Вы тратите время и получаете за это оплату, с другой стороны, мне выгодно получить хороший результат быстрее, и я стимулирую это бонусами, чтобы это было выгодно вам тоже, ну и чтобы в какой-то мере обезопасить себя. Частота выплаты денег — хоть каждую неделю.

Общий дизайн для сайта уже есть, т.е. стиль и направление вам будут понятны. Могу дать примеры конкретных задач:

Нарисовать интерфейс страницы настроек прав доступа для членов проекта;

Придумать, как удобнее всего дать возможность добавлять новых людей на проект, из списка контактов, поиском, инвайтами и из других мест;

Нарисовать дизайн списка диалогов, для использования в полном виде на отдельной странице и в урезанном виде в попапах в разных местах;

Нарисовать кое-какие (штук 20) иконок, очевидно обозначающие такие понятия, как цель, критика, инвайт, критерий, человек, «смотри сюда», «требуется реализация» и т.п.;

Нарисовать дерево-табличный вид с разными плюшками,

и так далее.

Если вы не прямой кандидат, а агенство или аутсорсинговая фирма, не пишите мне.

Если у вас есть какие-либо предварительные вопросы, пишите мне на [email protected] или в скайп: completely_real.

Если вы хотели бы работать, пожалуйста, выполните небольшое тестовое задание:

1. Выберите интернет-ресурс, которым вы и я часто пользуетемся (гмейл, твиттер, вконтакте, онлайнер, гугл докс) и расскажите, что вам не нравится в интерфейсе.

2. Сформулируйте одним предложением решение и обоснование решения загадки про шляпы:

В кругу сидят три бесконечно умные девушки, им запрещено друг с другом общаться, они первый раз друг друга видят. Они знают, что у ведущего мешок, в котором много черных и красных шляп. Он обходит девушек и одевает на каждую по одной. Допустим, в нашем конкретном случае он одел на каждую по черной шляпе. Каждая видит цвета шляп двух других девушек, но не видит цвета своей собственной шляпы. По очереди, он задает каждой девушке вопрос: «Знаешь ли ты, какого цвета на тебе шляпа?». Получает ответы: «Нет», «Нет», «Нет». Тогда он вслух сообщает девушкам, что хотя бы на одной из них находится черная шляпа, и снова по кругу задает каждой девушке этот же вопрос, и получает ответы: «Нет», «Нет», «Да, черная». Как третья девушка это узнала?

3. Если есть, пришлите, пожалуйста, релевантные примеры своих работ (можно ссылку).

4. Расскажите, пожалуйста, про вашу роль в работе над предыдущими интернет-проектами (словами, резюме или ссылкой на портфолио).

5. Сколько денег вы хотели бы получать?

Всё это высылайте на [email protected].

Спасибо.