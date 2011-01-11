Требуются рерайтеры (сотовые телефоны, стройка)

Нужны исполнители для рерайта простых текстов. Работа постоянная в течении дня. Оплата вебмани раз в месяц в 20-х числах. Цена небольшая, зато большие объемы. Можно новичков. Связываться только по скайпу mega-market1 или асе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются рерайтеры для тематик:
- сотовые телефоны и коммуникаторы (до 2000 знаков)
- стройка и ремонт (до 5000 знаков)
Требования:
Грамотность!
От вас:
icq и e-mail
Цена за 1000 знаков.
Предпочтение отдам цене.
В личку прошу не писать.
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