Копирайтер. Контент -менеджер. Администратор сайта

КопирайтингЗакрыт13 заявок1228 просмотров
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Здравствуйте.

На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки.

Задачи:

- Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта

- Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал

- Продвижение сайта в социальных сетях, блогах, форумах и т.д.

- Проведение мероприятий, направленных на поддержание и увеличение интереса пользователей к данному ресурсу (опросы, рассылки, и т.п.)

Требования:

- Девушка (можно студентка) с интересом к данной тематике :)

- 4-6 статей в неделю

- Хороший английский (письмо)

- Англоязычные (в первую очередь) первоисточники

- Хорошие навыки работы в интернете и поисковых системах

Рассматриваю претендентов ТОЛЬКО ИЗ УКРАИНЫ! ЗП по договоренности.

13 лет назад
usedauto
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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