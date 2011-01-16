Копирайтер для написания статей для блога

Необходим копиратер для написания статей для блога по туристической тематике.

Периодичность 1-2 раза в неделю.

Кому интересна постоянная работа и данная тема, просьба оставлять сообщение с указанием цены и прямыми ссылками на пример вашей статьи, просто ссылки на портфолио буду игнорировать, так читать много статей нет времени.

Опыт работы в данной тематике приветствуется.