Требуется PHP/AJAX девелопер /linux адм. для блога

КопирайтингЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Есть блог тематики PHP/JS/AJAX и Linux администрирование тематики. Необходим человек или несколько для его постоянного ведения, ответы на вопросы посетителей. Фактически вы становитесь ведущим блога.

С блога поступают заказы на разработку.

PHPLinuxAjax
13 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
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