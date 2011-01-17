Нужен носитель английского языка

Нужен человек, желательно из Украины, умеющий связно излагать мысли и качественно рерайтить. Суть задания: У Вас будет список новостных сайтов разбитый по 6 городам. Ежедневно для каждого города нужно будет делать рерайт свежих новостей и отправлять их ...