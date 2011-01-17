Есть блог тематики PHP/JS/AJAX и Linux администрирование тематики. Необходим человек или несколько для его постоянного ведения, ответы на вопросы посетителей. Фактически вы становитесь ведущим блога. С блога поступают заказы на разработку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен носитель английского языка для ведения новостей на группе сайтов.
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