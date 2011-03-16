Верстка проекта, небольшие изменения
- $10HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $50
Верстка проектаHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны небольшие правки по IMAGEcms. Подробности при общении. Только опытный исполнитель.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Интересует трафик 1-2k уников в день с гео одного региона, если есть возможность с определенным рефером. Можете что-то предложить?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна небольшая доработка опен сорс системы redmine (написан на Ruby). Конкретно: нужно вывести статистику по исполнителям, у кого в каком статусе (открыта/в работе/закрыта и т.п.) сколько задач. Детали при личном общении. Нужен опытный исполнитель.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Готов хорошо оплатить ваши знания и опыт. Возьму консультацию по привлечению трафика с Яндекс.Новостей, Гугл.Новостей. Есть сайт в Яндекс.Новостях, Гугл.Новостях. Задача получать хороший трафик за счет рерайта популярных ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется составление базы сайтов для размещения ссылки на сайт-СМИ. Есть сайт хорошего СМИ. Есть ветка в Яндекс.Каталоге со списком сайтов других СМИ (более 4000 сайтов). Требуется составить базу сайтов в которых ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется множественная проверка сео параметров c: 1. вводом капчи 2. с разных ipПрочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется разработать баннер для информационного портала о европейской стране. Нужен качественно выполненный векторный баннер. Призван рекламировать сам сайт. От вас предложение о том, что на нем должно быть. Размер: 468х60 pxБаннеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется разработать баннер для информационного портала о европейской стране. Нужен качественно выполненный векторный баннер. Призван рекламировать сам сайт. От вас предложение о том, что на нем должно быть. Размер: 468х60 pxБаннеры8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется разработать баннер для информационного портала о европейской стране. Нужен качественно выполненный векторный баннер. Призван рекламировать сам сайт. От вас предложение о том, что на нем должно быть. Размер: 468х60 pxБаннеры12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется нарисовать макет сайта по продаже кондиционеров. ТЗ вылшю в личку. Бюджет - 200$Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Логотип для центра антиаварийной подготовки. На логотипе должен присутствовать руль от ауди р8, на нем кисти рук, какой-нибудь текст, вроде "разумное вождение" справа или снизу... но клиент особо не настаивал, если будут интересные мысли, ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется сделать горизонтальный рекламный flash баннер (размером 600x90) Что требуется: лёгкий и професионально сделаный баннер на баннере должно быть 4 слоя 1-й слой: румыния сегодня 2-й ...Баннеры11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Требуется немного уменьшить баннер сайта, ну соответственно подобрать другой задний фон, который будет лучше смотреться. Изображение вышлю в личку.Баннеры22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Что нужно: спарсить весь Яндекс Каталог. В итоге должен получится экселевский файл с двумя полями: url и тиц.Закрыт14 лет назад
- $20
Что нужно: спарсить Яндекс Каталог, где тиц от 20 до 100. В итоге должен получится экселевский файл с двумя полями: url и тиц.Закрыт14 лет назад
- $30
Требуется перевести pdf каталог в html каталог. Брать из pdf не всё. Что брать - укажу в отдельном файле. В итоге должны получится отдельные html файлы с контентом, вписаным ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Требуется контент-менеджер со знанием английского. Обязанности: -перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения) -поиск интересных материалов, их перевод ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо спарсить сохраненные копии сайта с Яндекса. Около 1000 страниц.Завершен14 лет назад