ilya62

Александр ilya62

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужен трафик по гео.

    Добрый день. Интересует трафик 1-2k уников в день с гео одного региона, если есть возможность с определенным рефером. Можете что-то предложить?

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшая доработка redmine

    Нужна небольшая доработка опен сорс системы redmine (написан на Ruby). Конкретно: нужно вывести статистику по исполнителям, у кого в каком статусе (открыта/в работе/закрыта и т.п.) сколько задач. Детали при личном общении. Нужен опытный исполнитель.

    Ruby
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу консультацию по трафику с Яндекс.Новостей

    Здравствуйте! Готов хорошо оплатить ваши знания и опыт. Возьму консультацию по привлечению трафика с Яндекс.Новостей, Гугл.Новостей. Есть сайт в Яндекс.Новостях, Гугл.Новостях. Задача получать хороший трафик за счет рерайта популярных ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составление базы сайтов

    Требуется составление базы сайтов для размещения ссылки на сайт-СМИ. Есть сайт хорошего СМИ. Есть ветка в Яндекс.Каталоге со списком сайтов других СМИ (более 4000 сайтов). Требуется составить базу сайтов в которых ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка рекламного баннера

    $30

    Требуется разработать баннер для информационного портала о европейской стране. Нужен качественно выполненный векторный баннер. Призван рекламировать сам сайт. От вас предложение о том, что на нем должно быть. Размер: 468х60 px

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка рекламного баннера

    $30

    Требуется разработать баннер для информационного портала о европейской стране. Нужен качественно выполненный векторный баннер. Призван рекламировать сам сайт. От вас предложение о том, что на нем должно быть. Размер: 468х60 px

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка рекламного баннера

    $30

    Требуется разработать баннер для информационного портала о европейской стране. Нужен качественно выполненный векторный баннер. Призван рекламировать сам сайт. От вас предложение о том, что на нем должно быть. Размер: 468х60 px

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $30

    Логотип для центра антиаварийной подготовки. На логотипе должен присутствовать руль от ауди р8, на нем кисти рук, какой-нибудь текст, вроде "разумное вождение" справа или снизу... но клиент особо не настаивал, если будут интересные мысли, ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать рекламный flash баннер 600x90

    $20

    Требуется сделать горизонтальный рекламный flash баннер (размером 600x90) Что требуется: лёгкий и професионально сделаный баннер на баннере должно быть 4 слоя 1-й слой: румыния сегодня 2-й ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить баннер сайта

    $15

    Требуется немного уменьшить баннер сайта, ну соответственно подобрать другой задний фон, который будет лучше смотреться. Изображение вышлю в личку.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести pdf каталог в html каталог

    $30

    Требуется перевести pdf каталог в html каталог. Брать из pdf не всё. Что брать - укажу в отдельном файле. В итоге должны получится отдельные html файлы с контентом, вписаным ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется контент-менеджер на постоянку.

    Здравствуйте! Требуется контент-менеджер со знанием английского. Обязанности: -перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения) -поиск интересных материалов, их перевод ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 минут назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка проекта, небольшие изменения
Все супер, работой и оплатой доволен. Рекомендую к сотрудничеству
evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 минут назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Верстка проекта
Отличный заказчик! С радостью поработаю еще))
Отличная работа, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
lutikman
Леонид 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Перевести pdf каталог в html каталог
HTML
Никаких проблем с данным заказчиком. Все четко, конкретность в общении, своевременная оплата.
Заказ был выполнен в срок. И точно так как было нужно. Благодаря ему, было сэкономлено много времени. Рекомендую.
Ответный отзыв
m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$32
10 баллов
14 лет назад
Парсер Яндекса
Всё в порядке. Приятное общение и лаконичное техническое задание. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Работал по парсерам. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexvoz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Флешка для показа баннеров
Адекватный заказчик. четкое ТЗ, своевременная оплата. рекомендую.
Работал по флеш. Все было выполнено качественно и в срок. Если что, буду еще обращаться. Рекомендую всем!
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