Журналист на СМИ журнал

Есть в наличии очень старый и известный портал, тематика - СМИ.

Нужен 1 (один) журналист на постоянную работу над проектом. Обязанности - добавлять много, каждый день, уникальных новостей, новости минимум от 1200 знаков + картинка + маленький анонсик + размещения (желательно иметь опыт работы с DLE сайтами - или, обучу, сложностей не будет).

От соискателей хотелось бы услышать количество новостей в сутки и стоимость, в формате:

"- могу добавлять 100 новостей в день

- прошу за месяц работы XXX у.е.

- icq для связи"

Просьба в icq мне и ЛС не стучать, выставляйте свои предложения. Работаю или через код протекции, или через СБС.

Просьба № 2 - проект дорогой, человек нужен очень ответственный, качество на первом месте, само собой - за разумные деньги.