Журналист на СМИ журнал

Здравствуйте. На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки. Задачи: - Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта - Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал - Продвижение сайта в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть в наличии очень старый и известный портал, тематика - СМИ.
Нужен 1 (один) журналист на постоянную работу над проектом. Обязанности - добавлять много, каждый день, уникальных новостей, новости минимум от 1200 знаков + картинка + маленький анонсик + размещения (желательно иметь опыт работы с DLE сайтами - или, обучу, сложностей не будет).
От соискателей хотелось бы услышать количество новостей в сутки и стоимость, в формате:
"- могу добавлять 100 новостей в день
- прошу за месяц работы XXX у.е.
- icq для связи"
Просьба в icq мне и ЛС не стучать, выставляйте свои предложения. Работаю или через код протекции, или через СБС.
Просьба № 2 - проект дорогой, человек нужен очень ответственный, качество на первом месте, само собой - за разумные деньги.
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