Здравствуйте. На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки. Задачи: - Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта - Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал - Продвижение сайта в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужен рерайтер на постоянную работу. Необходимо писать не менее 10 статей в день. То есть, если потенциальный работник уверен, что у него есть время на написание 10 000 символов без пробелов, только тогда подписывается.
Хочу отметить, что цена вопроса - 0,75 уе за 1000 символов. При этом нужно найти исходник (я дам несколько сайтов), и запостить статью на сайт (научу работать с вордпрессом, времени занимает немного, минуты 3 на постинг, но только после некоторой практики).
Такая работа подойдет новичкам.
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