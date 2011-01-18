Здравствуйте, нужен рерайтер на постоянную работу. Необходимо писать не менее 10 статей в день. То есть, если потенциальный работник уверен, что у него есть время на написание 10 000 символов без пробелов, только тогда подписывается.

Хочу отметить, что цена вопроса - 0,75 уе за 1000 символов. При этом нужно найти исходник (я дам несколько сайтов), и запостить статью на сайт (научу работать с вордпрессом, времени занимает немного, минуты 3 на постинг, но только после некоторой практики).

Такая работа подойдет новичкам.