Нужен журналист-переводчик высокого уровня

Здравствуйте. На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки. Задачи: - Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта - Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал - Продвижение сайта в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу умного, креативного «гуманитарного» журналиста со знанием английского. Есть два сайта. Нужно наполнять контентом: статьи, описания, новости. Материал брать строго с западных источников (дам большой их список). Тематика: развлечения, культура, туризм, путешествия, досуг (то бишь темы, целиком подвластные любому эрудированному человеку).
10 «текстовых единиц» (заметок, статей, новостей) в день по 1500 знаков. Теоретически рассматриваю возможность привлечения сразу двух исполнителей. Соответственно, объём – на двоих.
Работа ежедневная! Лучше с выходными, но, коль будете заняты в уик-енд, не страшно.
500 $ в месяц. Порядок оплаты – любой. Предоплата – не проблема.
Подчеркну. Оцениваю жестко! Если пишете с ошибками – даже не отвечайте (по образованию я – филолог).
Итак, задача такова: вы находите на англоязычных ресурсах материал и его гармонично адаптируете. Строгий перевод мне не нужен, мне нужен интересный, увлекательный, живой контент, который будет захватывать читателя. Если увижу русский рерайт, пеняйте на себя. Это недопустимо! Только перевод/адаптация.
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