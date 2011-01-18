Нужен журналист-переводчик высокого уровня

$1000
КопирайтингЗакрыт6 заявок280 просмотров
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Ищу умного, креативного «гуманитарного» журналиста со знанием английского. Есть два сайта. Нужно наполнять контентом: статьи, описания, новости. Материал брать строго с западных источников (дам большой их список). Тематика: развлечения, культура, туризм, путешествия, досуг (то бишь темы, целиком подвластные любому эрудированному человеку).

10 «текстовых единиц» (заметок, статей, новостей) в день по 1500 знаков. Теоретически рассматриваю возможность привлечения сразу двух исполнителей. Соответственно, объём – на двоих.

Работа ежедневная! Лучше с выходными, но, коль будете заняты в уик-енд, не страшно.

500 $ в месяц. Порядок оплаты – любой. Предоплата – не проблема.

Подчеркну. Оцениваю жестко! Если пишете с ошибками – даже не отвечайте (по образованию я – филолог).

Итак, задача такова: вы находите на англоязычных ресурсах материал и его гармонично адаптируете. Строгий перевод мне не нужен, мне нужен интересный, увлекательный, живой контент, который будет захватывать читателя. Если увижу русский рерайт, пеняйте на себя. Это недопустимо! Только перевод/адаптация.

13 лет назад
Glebinho
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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