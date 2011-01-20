Внештатный автор

Здравствуйте. На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки. Задачи: - Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта - Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал - Продвижение сайта в ...
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Господа авторы!
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТУ ВАКАНСИЮ,
очень прошу, не поленитесь, пройдите по ссылке http://elnikitina.narod.ru/DG/index.html и ознакомьтесь с работами, удовлетворяющими формату издания, т.к. именно в этом формате предстоит сотрудничество.
Ваши резюме, примеры написанных когда-то для кого-то статей меня НЕ интересуют. Мне важна РЕАЛЬНАЯ работа над материалом и проработка его – ДЛЯ ДАННОГО ИЗДАНИЯ, которая, как показывает практика, отличается от стандартных статей.
АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА:
• Вы предлагаете тему для статьи, которая, как Вам кажется, подходит по формату в журнал и которую вы сможете создать.
• Мы обсуждаем тему. Либо корректируем ее, либо бракуем (бракуем – если тема банальна, похожая тема проходила в журнале и т.д.).
• УТВЕРЖДАЕМ ТЕМУ.
• После того, как тема мной утверждена, она является официальным заказом на написание вами статьи.
• Если статья требует доработки – она отправляется вам на доработку.
ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЖУРНАЛ:
• Ранее опубликованные статьи (в т.ч. в Интернете)
• Переписка уже имеющихся написанных кем-либо статей – из Интернета и др. изданий
• Рассмотрение уже опубликованных кем-либо тем (в т.ч. и в Интернете)
• Астропрогнозы и материалы, предполагающие структурирование и разбивку смысловых кусков по знакам зодиака.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
• Гражданство РФ
• Оформление авторского лицензионного договора
• Оплата (20 коп. = 1 печатный знак, включая пробелы) – по факту публикации, переводом на вашу банковскую карту или сберкнижку
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