Внештатный автор

Господа авторы!

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТУ ВАКАНСИЮ,

очень прошу, не поленитесь, пройдите по ссылке http://elnikitina.narod.ru/DG/index.html и ознакомьтесь с работами, удовлетворяющими формату издания, т.к. именно в этом формате предстоит сотрудничество.

Ваши резюме, примеры написанных когда-то для кого-то статей меня НЕ интересуют. Мне важна РЕАЛЬНАЯ работа над материалом и проработка его – ДЛЯ ДАННОГО ИЗДАНИЯ, которая, как показывает практика, отличается от стандартных статей.

АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

• Вы предлагаете тему для статьи, которая, как Вам кажется, подходит по формату в журнал и которую вы сможете создать.

• Мы обсуждаем тему. Либо корректируем ее, либо бракуем (бракуем – если тема банальна, похожая тема проходила в журнале и т.д.).

• УТВЕРЖДАЕМ ТЕМУ.

• После того, как тема мной утверждена, она является официальным заказом на написание вами статьи.

• Если статья требует доработки – она отправляется вам на доработку.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЖУРНАЛ:

• Ранее опубликованные статьи (в т.ч. в Интернете)

• Переписка уже имеющихся написанных кем-либо статей – из Интернета и др. изданий

• Рассмотрение уже опубликованных кем-либо тем (в т.ч. и в Интернете)

• Астропрогнозы и материалы, предполагающие структурирование и разбивку смысловых кусков по знакам зодиака.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

• Гражданство РФ

• Оформление авторского лицензионного договора

• Оплата (20 коп. = 1 печатный знак, включая пробелы) – по факту публикации, переводом на вашу банковскую карту или сберкнижку