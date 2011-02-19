Популярное тиражное ежемесячное издание «Ваш личный психолог» приглашает к сотрудничеству: Психологов, УМЕЮЩИХ АНАЛИЗИРОВАТЬ описанную ситуацию, четко ФОРМУЛИРОВАТЬ МЫСЛИ и ИЗЛАГАТЬ их в легкой доступной форме – ДЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ. ...
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- $500Копирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Тема съемки - семья приглашает на обед. Полноценная семья (мама. папа + дети и, если есть, бабушки и дедушки) за праздничным обильным столом в красивом интерьере. Профессиональная фототехника, выносной рассеянный мягкий свет, четкая проработка лиц ...Фотосъемканет заявокЗакрыт14 лет назад
Господа авторы! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТУ ВАКАНСИЮ, очень прошу, не поленитесь, пройдите по ссылке http://elnikitina.narod.ru/DG/index.html и ознакомьтесь с работами, удовлетворяющими формату издания, т.к. именно в этом формате предстоит ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт14 лет назад