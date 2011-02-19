Господа авторы! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТУ ВАКАНСИЮ, очень прошу, не поленитесь, пройдите по ссылке http://elnikitina.narod.ru/DG/index.html и ознакомьтесь с работами, удовлетворяющими формату издания, т.к. именно в этом формате предстоит ...