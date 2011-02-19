elnikitina

Елена elnikitina

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Психолог для работы в популярном печатном издании

    $500

    Популярное тиражное ежемесячное издание «Ваш личный психолог» приглашает к сотрудничеству: Психологов, УМЕЮЩИХ АНАЛИЗИРОВАТЬ описанную ситуацию, четко ФОРМУЛИРОВАТЬ МЫСЛИ и ИЗЛАГАТЬ их в легкой доступной форме – ДЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотосъемка

    $50

    Тема съемки - семья приглашает на обед. Полноценная семья (мама. папа + дети и, если есть, бабушки и дедушки) за праздничным обильным столом в красивом интерьере. Профессиональная фототехника, выносной рассеянный мягкий свет, четкая проработка лиц ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внештатный автор

    Господа авторы! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТУ ВАКАНСИЮ, очень прошу, не поленитесь, пройдите по ссылке http://elnikitina.narod.ru/DG/index.html и ознакомьтесь с работами, удовлетворяющими формату издания, т.к. именно в этом формате предстоит ...

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад