Фотосъемка

Тема съемки - семья приглашает на обед. Полноценная семья (мама. папа + дети и, если есть, бабушки и дедушки) за праздничным обильным столом в красивом интерьере. Профессиональная фототехника, выносной рассеянный мягкий свет, четкая проработка лиц и блюд на столе. Семью ищите сами.

1 фотосессия = $50.

Только в том случае, если вы - гражданин Украины, и у вас есть семьи, готовые увидеть свои портреты на обложке тиражного журнала, пишите!