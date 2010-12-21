Нужно сделать качественные фотографии для магазина сотовых телефонов. Всего 1000фото по 3 фото на телефон. Образцы телефонов для фотографии с Вашей стороны
Фотосъемка
Тема съемки - семья приглашает на обед. Полноценная семья (мама. папа + дети и, если есть, бабушки и дедушки) за праздничным обильным столом в красивом интерьере. Профессиональная фототехника, выносной рассеянный мягкий свет, четкая проработка лиц и блюд на столе. Семью ищите сами.
1 фотосессия = $50.
Только в том случае, если вы - гражданин Украины, и у вас есть семьи, готовые увидеть свои портреты на обложке тиражного журнала, пишите!
Заявки фрилансеров
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