Фотографии штор в интерьере.

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Закрыт2 заявки224 просмотра

Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ профессиональные (глянц) фотографии штор в интерьере.

Яркие, четкие, не проиндексированные Яндексом, желательно разделить по пачкам* (видам штор).

* Классические шторы

* Римские шторы

* Рулонные шторы

* Австрийские шторы

* Французские шторы

* Эксклюзивные шторы

* Веревочные шторы

* Английские шторы

* Шторы в спальной комнате

* Шторы в детской комнате

* Шторы в гостиной

* Шторы в кухне

* Шторы в кабинете

Всего нужно 15-20 изображений в пачке.

Присылайте на почту: [email protected] фотки с вашими вотемарками, буду отбирать.

С ценой не определился, предлагайте.

14 лет назад
4ipollino
Виталий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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