Необходимо фирменные бланки (шаблон) в электронном виде word, exel. Логотип в кореле, реквизиты предоставляем. Фирменный стиль необходим для бланк заказов, писем, коммерческих предложений и т.д.
- Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Статьи для нового сайта по разделам, стройка, внутренние инженерные сети. Компания ООО ""ГСП Сервис" Разделы: 1) Гл. страница: Текст от первого лица, от "ГСП-Сервис" должен содержать, краткое описание деятельности компании, компания занимается монтажом внутренних инженерных коммуникаций, текст должен быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется наполнить форум с нуля. Форум жилого комплекса в Москве, фейковое общение.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ профессиональные (глянц) фотографии штор в интерьере. Яркие, четкие, не проиндексированные Яндексом, желательно разделить по пачкам* (видам штор). * Классические шторы ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Макет будущего сайта бригады монтажников. Бригада занимается монтажом вентиляции, электрики, сантехники и т.д. (монтаж инженерных систем) Юзабилити 200% Дизайн должен быть легким (легко загружаемым), в бизнес стиле, сдержанный не кричащий, четкий и лаконичный. Стандартные шрифты Должно присутствовать окно ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
Формат: psd Размер: 800x600px Телефон: отдельный слой (шрифт) E-mail: отдельный слой (шрифт) ICQ: отдельный слой (шрифт) Цвета: Желтый ( D9D9D9), красный, черный. Фон может быть белым. Пример: http://gorbanorestcep.narod.ru/images/image.jpgПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Классические шторы Рулонные шторы Французике шторы Веревочные шторы Эксклюзивные шторы Статья по 1,5к-2к знаков. За все готов отдать 500р.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нужен городской портал для города "N" Подобного типа: http://podolsk-online.ru/, либо скрипт.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад