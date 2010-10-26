4ipollino

Виталий 4ipollino

 
39 летРоссия/Подольск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фирменные бланки

    Необходимо фирменные бланки (шаблон) в электронном виде word, exel. Логотип в кореле, реквизиты предоставляем. Фирменный стиль необходим для бланк заказов, писем, коммерческих предложений и т.д.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи для нового сайта

    Статьи для нового сайта по разделам, стройка, внутренние инженерные сети. Компания ООО ""ГСП Сервис" Разделы: 1) Гл. страница: Текст от первого лица, от "ГСП-Сервис" должен содержать, краткое описание деятельности компании, компания занимается монтажом внутренних инженерных коммуникаций, текст должен быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Фотографии штор в интерьере.

    Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ профессиональные (глянц) фотографии штор в интерьере. Яркие, четкие, не проиндексированные Яндексом, желательно разделить по пачкам* (видам штор). * Классические шторы ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта

    $100

    Макет будущего сайта бригады монтажников. Бригада занимается монтажом вентиляции, электрики, сантехники и т.д. (монтаж инженерных систем) Юзабилити 200% Дизайн должен быть легким (легко загружаемым), в бизнес стиле, сдержанный не кричащий, четкий и лаконичный. Стандартные шрифты Должно присутствовать окно ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинка с контактами

    Формат: psd Размер: 800x600px Телефон: отдельный слой (шрифт) E-mail: отдельный слой (шрифт) ICQ: отдельный слой (шрифт) Цвета: Желтый ( D9D9D9), красный, черный. Фон может быть белым. Пример: http://gorbanorestcep.narod.ru/images/image.jpg

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи для сайта салона штор

    Классические шторы Рулонные шторы Французике шторы Веревочные шторы Эксклюзивные шторы Статья по 1,5к-2к знаков. За все готов отдать 500р.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Городской сайт

    Уважаемые фрилансеры! Нужен городской портал для города "N" Подобного типа: http://podolsk-online.ru/, либо скрипт.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Статьи для нового сайта
Прекрасный заказчик с четкими задачами и ответственным подходом. Рекомендую!
Буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
mishuntik
Марина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Картинка с контактами
Прекрасный заказчик. Рекомендую
Заказал у Марины небольшую работу, все мои придирки были учтены, выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Статьи для сайта салона штор
С Виталием приятно сотрудничать, все оговаривается сразу, оплата поступает незамедлительно, так что поводов для волнения у исполнителя не возникает ни малейшего. С удовольствием буду сотрудничать и впредь)
Сотрудничеством доволен. Все выполнено профессионально и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв