Создать фотообзор прибора, техники

Нужно сделать фото сессию 2-х моделей кондиционеров, можно в нашем офисе или вывезти их к себе в студию. Вот пример http://klumba.ua/articles/reviews/cam-pulsar-3in1/ Кондиционеры находятся в нашем офисе, есть свободная площадь, можно поставить свет. На выбор исполнителя.