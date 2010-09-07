KonstantinBlack

Константин Черный KonstantinBlack

 
50 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Создать фотообзор прибора, техники

    $250

    Нужно сделать фото сессию 2-х моделей кондиционеров, можно в нашем офисе или вывезти их к себе в студию. Вот пример http://klumba.ua/articles/reviews/cam-pulsar-3in1/ Кондиционеры находятся в нашем офисе, есть свободная площадь, можно поставить свет. На выбор ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен перевод каталога с польского на украинский

    Технический каталог в формате PDF на Польском языке по мебельной фурнитуре в формате PDF нужно перевести на Украинский язык и оформить в Word. В дальнейшем этот каталог будет выложен на сайт. Оплату предлагайте свою, потому что ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать видео ролики для выкладывания на сайт

    Есть видеоролики снятые на выставках, которые нужно обработать, сделать монтаж, корректировку, наложить звук, добавить эффекты. Подготовить полностью для выкладывания на сайт. Видео снято качественной любительской камерой. Находится на жестком диске камеры Panasonic.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для WebAsyst. Изменение функционала

    $100

    Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления ...

    Дизайн сайтаWebasyst
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить контентом рабочий интернет-магазин

    Требуется наполнить контентом рабочий интернет магазин (мебельная тема) на движке Shop-Script. Идет добавление новых товаров. Добавить новые категории и продукты. Обработать фотографии (нужен опытный user-Pfotoshop), добавить грамотное описание и технические характеристики, размеры. Работа как с каталогами в ...

    HTMLCSS
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подготовить текст для информационных страниц сайта

    Требуется подготовить текст на Украинском языке для информационных страниц мебельного сайта. Сайт занимается продажей кухонь, фасадов, моек и т.д. Всего страниц на данный момент две: 1. О компании 2. Технические советы. Будут предоставлены ссылки на страницы ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • WordPress. Создать сайт каталог.

    $500

    Нужно создать сайт на движке WordPress. Есть каталог в электронном виде в формате PDF 190 страниц, на основании которого нужно создать информационный сайт. Каталог с высоким качеством, контент и фотографии полностью с данного каталога. Каталог на ...

    WordPressРерайт текста
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Arcon 3D нужен специалист

    $250

    Требуется специалист, который покажет и научит основным принципам работы в программе Arcon для 3D визуализации кухонь. Имеется лицензионная программа с полной библиотекой кухонных элементов. Можно у нас в офисе или готов подъехать в любой район Киева.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад