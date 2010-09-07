KonstantinBlack

Нужно сделать фото сессию 2-х моделей кондиционеров, можно в нашем офисе или вывезти их к себе в студию. Вот пример http://klumba.ua/articles/reviews/cam-pulsar-3in1/ Кондиционеры находятся в нашем офисе, есть свободная площадь, можно поставить свет. На выбор ...
Константин Черный KonstantinBlackKonstantinBlack
- $250Фотосъемка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Технический каталог в формате PDF на Польском языке по мебельной фурнитуре в формате PDF нужно перевести на Украинский язык и оформить в Word. В дальнейшем этот каталог будет выложен на сайт. Оплату предлагайте свою, потому что ...Переводы12 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть видеоролики снятые на выставках, которые нужно обработать, сделать монтаж, корректировку, наложить звук, добавить эффекты. Подготовить полностью для выкладывания на сайт. Видео снято качественной любительской камерой. Находится на жестком диске камеры Panasonic.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно обработать Прайслисты в Excel. Сделать дизайн и редактирование. Подготовить шаблон для новых прайс-листов.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется наполнить контентом рабочий интернет магазин (мебельная тема) на движке Shop-Script. Идет добавление новых товаров. Добавить новые категории и продукты. Обработать фотографии (нужен опытный user-Pfotoshop), добавить грамотное описание и технические характеристики, размеры. Работа как с каталогами в ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется подготовить текст на Украинском языке для информационных страниц мебельного сайта. Сайт занимается продажей кухонь, фасадов, моек и т.д. Всего страниц на данный момент две: 1. О компании 2. Технические советы. Будут предоставлены ссылки на страницы ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно создать сайт на движке WordPress. Есть каталог в электронном виде в формате PDF 190 страниц, на основании которого нужно создать информационный сайт. Каталог с высоким качеством, контент и фотографии полностью с данного каталога. Каталог на ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется специалист, который покажет и научит основным принципам работы в программе Arcon для 3D визуализации кухонь. Имеется лицензионная программа с полной библиотекой кухонных элементов. Можно у нас в офисе или готов подъехать в любой район Киева.3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад