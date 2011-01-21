Регистрация блогов на 4 блогплощадках. 3 из площадок на движке wordpress, им нужно будет сделать некоторую небольшую настройку. На данный момент нужно 40 блогов (по 10 на каждой площадке).
Наполнить контентом рабочий интернет-магазин
Требуется наполнить контентом рабочий интернет магазин (мебельная тема) на движке Shop-Script. Идет добавление новых товаров.
Добавить новые категории и продукты. Обработать фотографии (нужен опытный user-Pfotoshop), добавить грамотное описание и технические характеристики, размеры.
Работа как с каталогами в печатном виде, так же и в электронном.
В задачу входит поиск фотографий и описания с "инета", в основном с англоязычных ресурсов.
Требование к соискателю: Обязательно аккуратность в работе и выдержаность по срокам. Знание HTML, CSS. опыт работы.
Нужна только девушка (девушки более внимательные) из Украины, что бы была возможность передачи печатных каталогов перевозчиком, например "Нова Пошта". т.к. не все есть еще в электронном виде.
Оплата выше средней по Украине. Любым способом, по мере выполнения задания, можно частями.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
С одного сайта в админку Wordpress. Работа - Ctrl-C - Ctrl-V , картинки копируются сами. Статей много, около 30000, копировать надо не меньше 1000 в месяц, лучше - больше. Оплата - 400 руб./ 500 штук, ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть старый сайт и новый. На новый сайт под управлением WordPress необходимо перенести новости со старого сайта. Как на русскую версию сайта, так и на английскую. Новостей на русском около 300-400, на ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо наполнить каталог детских товаров (фото+ краткое описание). Позиций будет приблизительно 5000. Указывайте пожалуйста сроки и цены. Спасибо!Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Разыскивается группа контентщиков для наполнение интернет-магазина описанием и фотографиями. 1. Поиск и подбор исправных описаний. 2. Подбор фото и обработка изображений ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищу людей для добавления новостей на сайт. 2 сайта онлайн кино. цена : за 100 новостей 15$ на одном сайте , и 20$ за 100 новостей на другом. ( ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
В дальнейшем будет работа по постированию в форумы и другая аналогичная работа. За регистрацию с подтверждением в русском форуме 7 центов, английском 9 центов. В зависимости от скорости работы можно иметь1-1.5 долларов в ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется не очень интенсивное, но регулярное наполнение форума на сайте о поцелуях. Объём - от 100 постов в неделю. Стоимость одного поста - 5 центовНаполнение сайтов5 исполнителейЗавершен14 лет назад
Наполнение сайта (Контент плюс технические характеристики.) Тематика сайт hi а hi end smart home. Товаров до 5000 штук http://dx.pws.org.ua/search.htm Структура сайта еще не сделана, имеется ввиду категории и подкатегорииНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно наполнить интернет магазин http://xcar.com.ua. Под наполнением подразумевается скопировать информацию с двух других сайтов на данный. Для каждой категории товара я заполню несколько для примера. Пример товаров: http://xcar.com.ua/category/akkumuljatory/ В предложения просьба ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад