Требуется наполнить контентом рабочий интернет магазин (мебельная тема) на движке Shop-Script. Идет добавление новых товаров.

Добавить новые категории и продукты. Обработать фотографии (нужен опытный user-Pfotoshop), добавить грамотное описание и технические характеристики, размеры.

Работа как с каталогами в печатном виде, так же и в электронном.

В задачу входит поиск фотографий и описания с "инета", в основном с англоязычных ресурсов.

Требование к соискателю: Обязательно аккуратность в работе и выдержаность по срокам. Знание HTML, CSS. опыт работы.

Нужна только девушка (девушки более внимательные) из Украины, что бы была возможность передачи печатных каталогов перевозчиком, например "Нова Пошта". т.к. не все есть еще в электронном виде.

Оплата выше средней по Украине. Любым способом, по мере выполнения задания, можно частями.