Перенести материал (текст + фото) со старого сайта (html) на новый (joomla). 8 страниц. При переносе необходимо будет прилично оформить страницу (чтобы нормально воспринимался материал, выделить шрифтом цены и контакты, ничего сверхестественного не нужно) и ...
Наполнение магазина товарами.
Нужно наполнить интернет магазин http://xcar.com.ua. Под наполнением подразумевается скопировать информацию с двух других сайтов на данный. Для каждой категории товара я заполню несколько для примера. Пример товаров: http://xcar.com.ua/category/akkumuljatory/
В предложения просьба указывать стоимость добавления 100 товаров.
Выбранный исполнитель
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