Приветствую! Мне нужна набивка информации для описаний товаров на моем сайте. Сайты будут различные, первый вот этот с образцом: http://www.panasonic.ru/products/communication/ats/pbx_main_unit/KX-TDA100RU Нужно скопировать верстку с таблиц: описание и спецификации. А так ...
Приватный проект для Коробовой Леры (hodun)
Наполнение сайта информацией.
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