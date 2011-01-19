Приватный проект для Коробовой Леры (hodun)

Приветствую! Мне нужна набивка информации для описаний товаров на моем сайте. Сайты будут различные, первый вот этот с образцом: http://www.panasonic.ru/products/communication/ats/pbx_main_unit/KX-TDA100RU Нужно скопировать верстку с таблиц: описание и спецификации. А так ...