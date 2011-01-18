Наполнение сайта контентом

Требуется заполнить сайт информацией о заведениях досуга (клубы, кинотеатры, рестораны, резвлекательные центры, итд) в среднем заполнение каждого заведения это 10-13 полей, примерно такого содержания:

Название

Адрес

Телефон

Время работы

Стоимость

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добавления фотогаллереи до 10 фотографий,

информация берется из соседних сайтов, с фотошопом и текстом работы необходимости нет.

Примерная оценка 2руб. за одно добавление(пишите ваши предложения кто находит что это мало). Регистрация и авторизация не требуется.