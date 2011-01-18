Приветствую! Мне нужна набивка информации для описаний товаров на моем сайте. Сайты будут различные, первый вот этот с образцом: http://www.panasonic.ru/products/communication/ats/pbx_main_unit/KX-TDA100RU Нужно скопировать верстку с таблиц: описание и спецификации. А так ...
Наполнение сайта контентом
Требуется заполнить сайт информацией о заведениях досуга (клубы, кинотеатры, рестораны, резвлекательные центры, итд) в среднем заполнение каждого заведения это 10-13 полей, примерно такого содержания:
Название
Адрес
Телефон
Время работы
Стоимость
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добавления фотогаллереи до 10 фотографий,
информация берется из соседних сайтов, с фотошопом и текстом работы необходимости нет.
Примерная оценка 2руб. за одно добавление(пишите ваши предложения кто находит что это мало). Регистрация и авторизация не требуется.
Выбранный исполнитель
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