Наполнение сайта контентом

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Закрыт13 заявок355 просмотров

Требуется заполнить сайт информацией о заведениях досуга (клубы, кинотеатры, рестораны, резвлекательные центры, итд) в среднем заполнение каждого заведения это 10-13 полей, примерно такого содержания:

Название

Адрес

Телефон

Время работы

Стоимость

...

...

добавления фотогаллереи до 10 фотографий,

информация берется из соседних сайтов, с фотошопом и текстом работы необходимости нет.

Примерная оценка 2руб. за одно добавление(пишите ваши предложения кто находит что это мало). Регистрация и авторизация не требуется.

14 лет назад
am98
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tata1
Tanya Mos 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Tata1
Tanya Mos 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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