Требуется собрать информацию с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки440 просмотров

Добрый день!

Требуется собрать информацию(фото,описание) с предоставленных нами сайтов.

Оплата 0,60 грн один объект

14 лет назад
nikita172010
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обновить содержимое сайта

    $7

    Сайт http://karter-patriot.ru Нужно обновить таблицы ассортимента в статьях-описаниях (например http://www.karter-patriot.ru/brendi/daewoo.html в нижеприведенную таблицу внести 3 новых пункта. Пройтись по всем 30-ти страницам и добавить недостающее. 1 SEDICI сталь 2мм ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск информации

    1) Составить список: Самые популярные сервера, доски объявлений, форумы, сайты популярных региональных газет бесплатных объявлений о поиске работы.... по всем регионам Украины...аналитически прикинул, что где-то 24 области*20адресов =500адресов сайтов.. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти продукцию

    Нужно найти: 1.мотопомпу бензиновую для чистой воды производительностью 200-600литров в минуту, стоимостью до 350$ 2.мотопомпу бензиновую для грязной воды производительностью 200-600литров в минуту, стоимостью до 500$ страна происхождения значения не ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Распределение данных

    Распределить данные в ячейках таблицы - цифровой идентификатор-одна ячейка, соответствующий вид деятельности- другая ячейка.Оставляйте моб., сбросьте СМС на 9067801908, перезвоню.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ручная установка ссылок

    Суть работы: предоставляю Вам список страниц с которых нужно установить ссылки на определенный сайт. В основном это форумы и блоги. Если надо зарегистрироваться - регистрируетесь, и пишите сообщение/комментарий с ссылкой на указанный сайт. Сообщение ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Персональный проект для elf_elm

    $80

    Людмила, проет для Вас. Необходимо набрать следующие 16 номеров. Текс набирается со сканов в формат word. Каждый новый номер - новый документ, каждая страница номера - новая страница документа. 16 номеров ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Персональный проект для olinatali

    $80

    Наталья, необходимо набрать текс со скан страниц в формат word. Каждый номер - это новый документ, каждая страница - новая страница документа. набрать необходимо 16 выпусков цена 5$ за выпуск! Срок ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад