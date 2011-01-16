Обновить содержимое сайта

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Закрыт5 заявок205 просмотров

Сайт http://karter-patriot.ru

Нужно обновить таблицы ассортимента в статьях-описаниях (например http://www.karter-patriot.ru/brendi/daewoo.html в нижеприведенную таблицу внести 3 новых пункта. Пройтись по всем 30-ти страницам и добавить недостающее.

1 SEDICI сталь 2мм 2006

2 ALBEA сталь 2мм 2005

3 BRAVO сталь 2мм 2008

4 DOBLO сталь 2мм 2005

5 DOBLO CARGO сталь 2мм 2009

6 DUCATO сталь 2мм 2009

7 PANDA сталь 2мм 2009

8 GRANDE PUNTO сталь 2мм 2006).

14 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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