Есть файл PPT в нем и картинки и текст. Надо отверстать статью и выложить на сайт. Надо сделать на главной ссылку на страницу в которой и будет эта статья. Файл PPT прилагаю. ...
Поиск информации
1) Составить список:
Самые популярные сервера, доски объявлений, форумы, сайты популярных региональных газет бесплатных объявлений о поиске работы.... по всем регионам Украины...аналитически прикинул, что где-то 24 области*20адресов =500адресов сайтов..
2) Провести ручную регистрацию аккаунта на найденных сайтах...
рассматриваю только конкретные предложения - с указанием цены, срока
... рассмотрю другие предложения по решению данной задачи - пишите в приват
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