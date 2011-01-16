Поиск информации

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Закрыт6 заявок254 просмотра

1) Составить список:

Самые популярные сервера, доски объявлений, форумы, сайты популярных региональных газет бесплатных объявлений о поиске работы.... по всем регионам Украины...аналитически прикинул, что где-то 24 области*20адресов =500адресов сайтов..

2) Провести ручную регистрацию аккаунта на найденных сайтах...

рассматриваю только конкретные предложения - с указанием цены, срока

... рассмотрю другие предложения по решению данной задачи - пишите в приват

14 лет назад
delomaster
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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